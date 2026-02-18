< sekcia Šport
Irving sa ešte nezotavil zo zranenia kolena, túto sezónu si nezahrá
Pre deväťnásobného člena All Star tímu pôjde o prvú sezónu, v ktorej sa nepredstaví ani v jednom zápase.
Autor TASR
Dallas 18. februára (TASR) - Basketbalista tímu zámorskej NBA Dallas Mavericks Kyrie Irving sa stále nezotavil zo zranenia kolena a v tejto sezóne si nezahrá. Američan sa zranil ešte v marci 2025, keď si v dueli proti Sacramentu natrhol predný skrížený zväz v ľavom kolene.
Pre deväťnásobného člena All Star tímu pôjde o prvú sezónu, v ktorej sa nepredstaví ani v jednom zápase. „Toto rozhodnutie nebolo jednoduché, no je správne. Ďakujem všetkým okolo klubu a aj fanúšikom za podporu, neviem sa dočkať môjho návratu,“ citovala Irvingovo vyjadrenie agentúra AP. Dallas sa aktuálne trápi a je mimo priečok, ktoré zaručujú postup do play off. Z uplynulých deviatich duelov nevyhral ani jeden, čo pre klub znamená najdlhšiu sériu bez výhry za predchádzajúcich 28 rokov.
