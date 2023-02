Irving sa podľa amerických médií sťahuje z Brooklynu do Dallasu

New York 5. februára (TASR) - Basketbalista Kyrie Irving sa podľa amerických médií sťahuje v zámorskej NBA z Brooklynu do tímu Dallas Mavericks. Kluby výmenu ešte oficiálne nepotvrdili, podľa ESPN však spolu s Irvingom pôjde do Dallasu aj Markieff Morris, opačným smerom majú namierené Dorian Finney-Smith a Spencer Dinwiddie spolu s tromi draftovými výbermi.



Irving pred víkendom požiadal vedenie Brooklyn Nets o výmenu do iného klubu ešte pred štvrtkovou uzávierkou prestupov, v júli sa z neho mal stať voľný hráč. Tridsaťročného basketbalistu vybrali v tejto sezóne do All Star výberu, celkovo už po ôsmy raz. V tomto ročníku dosiahol v základnej časti priemer 27,1 bodu, 5,1 doskoku a 5,2 asistencie na zápas. V novembri si odpykal osemzápasový trest po tom, ako vyvolal rozruch príspevkom na sociálnej sieti, keď uverejnil odkaz na film s antisemitským obsahom.