Irving sa vrátil po treste a dal 14 bodov, Brooklyn zdolal Memphis

NBA-výsledky:



Sacramento - Detroit 137:129, Washington - Charlotte 106:102, Brooklyn - Memphis 127:115, Cleveland - Miami 113:87, Houston - Golden State 120:127, Dallas - Denver 97:98, LA Lakers - San Antonio 123:92

New York 21. novembra (TASR) - Udalosťami nočných zápasov v NBA bol návrat Kyrieho Irvinga z Brooklynu Nets, ktorý si odpykal osemzápasový dištanc a so 14 bodmi pomohol svojmu tímu k triumfu nad Memphisom 127:115. Ďalšou udalosťou bol triumf úradujúceho šampióna Golden State Warriors, ktorý po prvý raz v sezóne zvíťazil na ihrisku súpera.Irvinga Nets suspendovali po tom, čo zavesil na sociálnu sieť príspevok odkazujúci na film, ktorý je považovaný ako antisemitský.Warriors zvíťazili v Houstone 127:120, hostí potiahol Klay Thompson so 41 bodmi. Najviac sa mu darilo v prvej štvrtine, v ktorej zaznamenal polovicu zo svojich bodov.Michael Porter z Denveru rozhodol premenenou trojkou 55,2 sekúnd pred koncom o triumfe jeho tímu v Dallase, Nuggets triumfovali 98:97. Hosťom pomohol aj náhradník Bones Hyland, ktorý zaznamenal kariérne maximum 29 bodov.