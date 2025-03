Irving z Dallasu si zranil koleno proti Sacramentu, nedohral ani Hardy

Dallas 4. marca (TASR) - Americký basketbalista Kyrie Irving si natrhol predný skrížený väz v ľavom kolene a do konca sezóny si už nezahrá. V utorok večer o tom informovali ESPN a The Athletic.



Irving utrpel zranenie v nočnom zápase Dallasu proti Sacramentu. Tridsaťdvaročného rozohrávača fauloval na konci prvej štvrtiny DeMar DeRozan. Irving ešte premenil oba trestné hody, ale potom sa pre neho zápas skončil. Mavericks nakoniec prehrali s Kings 98:122.



Dallas tak prišiel po Anthonym Davisovi aj o svoju druhú hviezdu. "Mal smolu. Dúfam, že to nie je nič vážne," uviedol tesne po zápase tréner Jason Kidd podľa agentúry AP. Irving sa po zranení chytil za nohu a zostal ležať na palubovke niekoľko minút. Z ihriska mu pomohol aj zranený Davis.



Deväťnásobný účastník Zápasu hviezd dosiahol priemer 25 bodov na stretnutie a po výmene superhviezdy Luku Dončiča do Los Angeles Lakers za Davisa sa stal hlavným ťahúňom tímu. Dallas prišiel v tretej štvrtine aj o Jadena Hardyho, ktorý si podvrtol pravý členok.



Okrem Irvinga, Hardyho a Davisa, ktorý má problémy so stehenným svalom, sú zranení aj P. J. Washington, Dereck Lively, Daniel Gifford a Caleb Martin.