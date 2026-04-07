Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
< sekcia Šport

Isak je späť v nominácii Liverpoolu pred zápasom proti PSG

.
Na snímke Alexander Isak na tréningu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Liverpool 7. apríla (TASR) - Alexander Isak je späť v nominácii FC Liverpool pred stredajším prvým štvrťfinálovým zápasom futbalovej Ligy majstrov na pôde Paríža Saint-Germain. Švédsky útočník sa vracia po dlhej rekonvalescencii spôsobenej zranením nohy.

Dvadsaťšesťročný Isak sa zranil v decembrovom dueli proti Tottenhamu a musel absolvovať operáciu. Po 15 týždňoch je letná posila „Reds“ v nominácii pred stretnutím v Parku princov. „Alexander Isak je medzi hráčmi, ktorí dnes popoludní odleteli z letiska Johna Lennona do Paríža,“ citovala z vyhlásenia anglického majstra agentúra AFP.

Isak nastúpil v tejto sezóne v 16 zápasoch, v ktorých strelil tri góly.
.

Neprehliadnite

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili