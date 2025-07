Isak nevycestoval s Newcastlom do Ázie pre zranenie stehna

Singapur 24. júla (TASR) - Švédsky futbalista Alexander Isak nevycestoval s Newcastlom United na prípravné zápasy do Ázie. Podľa oficiálneho vyjadrenia na webovej stránke Newcastlu ho trápi zranenie stehna.



Dvadsaťpäťročný útočník sa nepredstavil ani v úvodnom prípravnom zápase proti Celticu (0:4). Tréner Eddie Howe ho vynechal z nominácie pre pretrvávajúce špekulácie o jeho odchode. Po neúspešnom štarte do prípravy čelil aj otázkam novinárov. „Je pre mňa náročné s istotou potvrdiť, že hráč zostane v klube. Nikdy neviete čo sa vo futbale môže stať. Alex je v Newcastli šťastný, miluje to tu a pevne verím, že tu bude aj na začiatku sezóny,“ vyjadril sa Howe podľa BBC.



V 30-člennej nominácii sa neobjavil ani slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorého už dlhšie médiá spájajú s odchodom. Do Ázie vycestovala iná pätica brankárov na čele s Nickom Popeom, Dúbravka však odchytal druhý polčas v stretnutí proti Celticu. „Straky“ odohrajú v Singapure duel proti Arsenalu (27.7), v Kórejskej republike si zmerajú sily s výberom tamojšej ligy (30.7) a s Tottenhamom Hotspur (3.8).