Isak prestúpi do Liverpoolu za rekordnú sumu v britskom futbale
Isak vyjadril v auguste verejný záujem opustiť klub po tom, čo v kádri Newcastlu nefiguroval v predsezónnej príprave a na nový ročník sa pripravoval individuálne.
Autor TASR
Liverpool 1. septembra (TASR) - Úradujúci anglický futbalový šampión FC Liverpool sa dohodol s Newcastlom United na prestupe švédskeho útočníka Alexandra Isaka. „The Reds“ zaplatia podľa britských médií za 25-ročného kanoniera približne 130 miliónov libier (v prepočte 150 miliónov eur), čím sa Isak stane najdrahším futbalistom v histórii prestupov na Britských ostrovoch. The Athletic informoval, že Isak počas pondelka absolvuje zdravotnú prehliadku a na Anfield Road podpíše šesťročnú zmluvu.
Prestupová sága s Isakom sa naťahovala už niekoľko týždňov. Liverpool prejavoval záujem o jeho služby dlhšiu dobu. Druhý najlepší strelec uplynulého ročníka Premier League navyše vyjadril v auguste verejný záujem opustiť klub po tom, čo v kádri Newcastlu nefiguroval v predsezónnej príprave a na nový ročník sa pripravoval individuálne. Klub zo severu Anglicka už priviedol aj ofenzívnu náhradu, keď angažoval žiadaného nemeckého útočníka Nicka Woltemadeho z VfB Stuttgart.
Isak prestúpi v novom prestupovom rekorde Premier League. Ten doterajší držal argentínsky stredopoliar Enzo Fernandez, za ktorého pred dvoma rokmi zaplatila FC Chelsea sumu 106 miliónov libier Benfice Lisabon.
