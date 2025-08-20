< sekcia Šport
Isak trvá na odchode z Newcastlu
Dvadsaťpäťročný útočník prelomil mlčanie o svojej budúcnosti, ktorú už viac nevidí u svojho súčasného zamestnávateľa.
Autor TASR
Londýn 20. augusta (TASR) - Švédsky futbalista Alexander Isak verí, že jeho odchod z Newcastlu United je v najlepšom záujme pre obe strany. Dvadsaťpäťročný útočník prelomil mlčanie o svojej budúcnosti, ktorú už viac nevidí u svojho súčasného zamestnávateľa. Intenzívny záujem priviesť druhého najlepšieho strelca uplynulého ročníka Premier League má úradujúci anglický šampión FC Liverpool.
Isak nenastúpil v predsezónnych zápasoch a nefiguroval na súpiske ani v úvodnom ligovom stretnutí na ihrisku Aston Villy (0:0). V utorok vydal vyhlásenie, v ktorom oznámil, že sa nezúčastní odovzdávania cien od Profesionálnej futbalovej asociácie (PFA), hoci figuruje v najlepšej jedenástke roka. „Dlho som mlčal, zatiaľ čo ostatní hovorili. Toto ticho umožnilo ľuďom presadzovať svoju verziu udalostí, aj keď vedia, že nezodpovedá tomu, čo bolo skutočne povedané a dohodnuté za zatvorenými dverami,“ napísal Isak podľa agentúry AFP na sociálnej sieti Instagram.
„Skutočnosť je taká, že boli dané sľuby a klub pozná moje stanovisko už dlho. Teraz sa tváriť, ako keby tieto problémy vznikli čerstvo, je zavádzajúce,“ reagoval švédsky kanonier. Podľa správ mal sľúbenú lepšiu zmluvu, ale klub zo severovýchodu Anglicka ju odložil z dôvodu tlaku na splnenie pravidiel finančnej udržateľnosti. „Keď sa porušia sľuby a stratí dôvera, vzťah nemôže pokračovať. To je momentálna situácia v akej sa nachádzam. Preto je zmena v najlepšom záujme všetkých, nielen mňa samotného,“ dodal Isak.
V utorok večer reagovalo aj vedenie Newcastlu. „The Magpies“ uviedli, že ich síce Isakove komentáre mrzia, ale napriek tomu by ho radi privítali späť v tíme. „Sme sklamaní, že sme dnes večer boli upozornení na príspevok Alexandra na sociálnych sieťach. Naše stanovisko je jasné. Alex má platnú zmluvu a žiadny predstaviteľ klubu sa nikdy nezaviazal, že môže v lete opustiť Newcastle United. Chceme si udržať našich najlepších hráčov, ale rozumieme tomu, že majú svoje vlastné želania a počúvame ich názory,“ uviedol klub v stanovisku.
Švéda láka do svojich radov Liverpool, ktorý údajne ponúkol 110 miliónov libier, no Newcastle trvá na britskom prestupovom rekorde vo výške 150 miliónov libier (v prepočte približne 173 miliónov eur). „Sme hrdý futbalový klub s hrdými tradíciami a snažíme sa zachovať rodinnú atmosféru. Alex zostáva súčasťou našej rodiny a bude vítaný späť, keď bude pripravený vrátiť sa k svojím spoluhráčom,“ dodal Newcastle.
Isak strelil od svojho príchodu z Realu Sociedad San Sebastián v roku 2022 dovedna 62 gólov v 109 zápasoch. Víťazným gólom sa podieľal začiatkom tohto roka na ukončení 70-ročného klubového čakania na trofej, keď Newcastle zdolal Liverpool v Ligovom pohári.
