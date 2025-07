Isak údajne oznámil vedeniu Newcastlu, že zvažuje odchod z klubu

Londýn 24. júla (TASR) - Švédsky futbalista Alexander Isak údajne oznámil vedeniu Newcastlu United, že zvažuje odchod z klubu. Účastník anglickej Premier League potvrdil, že 25-ročný útočník nie je súčasťou kádra, ktorý cestuje na predsezónne sústredenie do Ázie. V klube pôsobí aj slovenský brankár Martin Dúbravka.



Britský denník Daily Mail vo štvrtok uviedol, že vedenie Newcastlu si je vedomé Isakovho želania zvážiť svoje možnosti v letnom prestupovom období. Ázijské turné vynechá pre menšie zranenie stehna.



Isak strelil v uplynulom ročníku 23 gólov a stal sa predmetom záujmu popredných európskych klubov. Najviac sa hovorilo o prestupe do Liverpoolu, ktorý v stredu oznámil príchod hrotového útočníka Huga Ekitikeho z Eintrachtu Frankfurt. Isak má s „The Magpies“ zmluvu platnú na ďalšie tri roky, do klubu prišiel v roku 2022 zo španielskeho Realu Sociedad San Sebastian.



Hlavný tréner Newcastlu Eddie Howe po sobotnom prípravnom stretnutí proti Celticu Glasgow (4:0) povedal, že je presvedčený o Isakovom zotrvaní v klube. Informovala agentúra AFP.