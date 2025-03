Súd: Isaka vlani okradla profesionálna skupina zlodejov

Londýn 5. marca (TASR) - Švédskeho futbalistu Alexandra Isaka vlani v apríli okradla profesionálna skupina zlodejov. Tí sa vlámali do jeho domu v anglickom meste Ponteland, odkiaľ mu ukradli auto, šperky v hodnote 80.000 eur a až do 12.000 eur v hotovosti. V stredu o tom informovala agentúra DPA odvolávajúca sa na súd v Newcastli.



Žalobca Dan Cordey na súde povedal, že 25-ročného útočníka Newcastlu vykradli 4. apríla v čase, keď bol mimo domu. "Bola to profesionálna skupina zlodejov, ktorí cestujú z miesta na miesto. Skupinu tvorila žena a traja muži, všetci príbuzní," uviedol Cordey. Podľa súdu prišla skupina zlodejov do Veľkej Británie vlani v marci z francúzskeho Calais.



Pred olúpením Isaka zlodeji úradovali aj v severoanglických mestách Tyneside a Sunderland, kde odcudzili tovar v hodnote viac než milión eur. Za krádežami stoja traja členovia jednej rodiny žijúcej v Taliansku - žena a dvaja muži priznali vinu. Štvrtý člen rodiny obvinenia poprel. Zlodeji sa presúvali na aute značky Citroen a ich základňou bolo obytné vozidlo značky Ford.