Isco končí po deviatich rokoch v Reale Madrid: Stal sa našou legendou

Madrid 1. júna (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Isco už nebude pôsobiť v Reale Madrid. Tridsaťročnému stredopoliarovi na konci júna vyprší kontrakt s majstrovským klubom a v kariére by údajne mal pokračovať v drese Realu Betis či FC Sevilla.



"Real Madrid by rád vyjadril vďačnosť Franciscovi Alarconovi Iscovi, ktorý deväť rokov hájil na drese klubu náš znak a stal sa našou legendou," citovala AFP z oficiálneho vyhlásenia úradujúceho šampióna La Ligy i Ligy majstrov.



Isco prišiel do Realu ako 21-ročný z Malagy a získal s ním päť titulov v Lige majstrov, tri v domácej súťaži a jeden Španielsky pohár. V uplynulej sezóne však nemal miesto v základnej zostave Carla Ancelottiho a nepredstavil sa ani v jednom stretnutí LM. "Po deviatich rokoch končím v klube, ktorý mi umožnil splniť všetky detské sny," uviedol samotný hráč na sociálnych sieťach. Informácie priniesla AFP.