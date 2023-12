Isco predĺžil kontrakt s Betisom do roku 2027

Sevilla 28. decembra (TASR) - Španielsky futbalista Isco bude aj naďalej pokračovať v Betise Sevilla. Tridsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar predĺžil kontrakt s klubom La Ligy do roku 2027.



Isco pôsobil do augusta 2022 v Reale Madrid. V drese "bieleho baletu" päťkrát vyhral Ligu majstrov, pomohol tímu k štyrom triumfom na MS klubov a prispel k trom titulom v La Lige. Do Betisu prišiel v júli 2023 z konkurenčného FC Sevilla.



V prebiehajúcom ligovom ročníku odohral 23 zápasov, v ktorých trikrát skóroval a zaznamenal štyri asistencie. Isco má na konte aj 38 štartov a 12 gólov v španielskej reprezentácii, naposledy sa v jej drese predstavil v roku 2020, pripomenula agentúra DPA.