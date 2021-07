Iskru Svit aj naďalej povedie Ištvánik

Svit 1. júla (TASR) - Po zisku bronzu v Niké Slovenskej basketbalovej lige sa rozhodlo vedenie Iskry Svit predĺžiť spoluprácu so 42-ročným trénerom Róbertom Ištvánikom aj do sezóny 2021/2022.



V predchádzajúcom ročníku zastával Ištvánik najskôr funkciu asistenta trénera pri koučovi Rudolfovi Jugovi, napokon sa v januári premiérovo stal hlavným koučom pri tíme mužov v Niké SBL. Náročnú úlohu zvládol, po dvoch rokoch doviedol pod Tatry bronzovú medailu. Po úspešnej sezóne „medveďov“ tak bolo jasné, že vo fungujúcej spolupráci nenastanú žiadne zmeny.



„V prvom rade, som rád, že po dosť špecifickej sezóne, vzhľadom na pandémiu, som dostal príležitosť pri družstve mužov. Určite sa chcem poďakovať vedeniu, že mi prejavilo dôveru a budem môcť pri našom A-tíme pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Čo sa týka nového ročníka, tak radi by sme opäť hrali atraktívny basketbal, s možno väčším dôrazom na obranu. Samozrejme, bol by som rád, ak by sa nám podarilo udržať aspoň niektorých chlapcov z predchádzajúcej sezóny, aby tam bola určitá kontinuita. Verím, že sa to podarí. Tešíme sa na novú sezónu, dúfam, že aj s podporou našich skvelých fanúšikov,“ vyjadril sa pokračujúci tréner Svitu pre oficiálnu klubovú webstránku.