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Island zdolal Luxembursko 3:0 a vyhral 4. skupinu C-divízie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Barážovú druhú priečku v 4. skupine „céčka“ obsadilo s 12 bodmi nezdolané Estónsko, ktoré zvíťazilo nad Bulharskom 2:1.

Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Futbalisti Islandu zdolali Luxembursko 3:0 v pondelkovom zápase Ligy národov. Vybojovali si tak postup do B-divízie, keď 4. skupinu C-divízie ovládli so 14 bodmi bez jedinej prehry.

Barážovú druhú priečku v 4. skupine „céčka“ obsadilo s 12 bodmi nezdolané Estónsko, ktoré zvíťazilo nad Bulharskom 2:1. Víťazný gól domácich strelil stredopoliar Košíc Kevor Palumets, keď mu asistoval záložník Trenčína Markus Poom.

V záverečnom dueli 2. skupiny D-divízie si Litva poradila s Lichtenštajnskom výsledkom 2:1.

Liga národov 2026/2027

C-divízia - 4. skupina:

Estónsko – Bulharsko 2:1 (1:1)

Góly: 8. Kristal, 60. Palumets - 45.+1 Kovačev. ČK: 90.+1 Mustmaa (Estónsko, po druhej ŽK)



Island – Luxembursko 3:0 (2:0)

Góly: 25. Willumsson, 37. A. Gudjohnsen (z 11 m), 50. Ellertsson



konečná tabuľka:

1. Island 6 4 2 0 15:1 14*

2. Estónsko 6 3 3 0 5:2 12**

3. Bulharsko 6 1 1 4 4:12 4

4. Luxembursko 6 1 0 5 2:11 3

* - postup do B-divízie

** - účasť v baráži



D-divízia - 2. skupina:

Litva – Lichtenštajnsko 2:1 (1:0)

Góly: 16. Jankauskas, 50. Ruzgis (z 11 m) - 60. Sele



konečná tabuľka:

1. Azerbajdžan 4 2 2 0 3:1 8

2. Litva 4 2 1 1 5:3 7

3. Lichtenštajnsko 4 0 1 3 1:5 1
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