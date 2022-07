Islanders chcú vymeniť Varlamova a Baileyho

New York 3. júla (TASR) - Hokejový klub New York Islanders chce vymeniť brankára Semjona Varlamova a útočníka Josha Baileyho. Podľa portálu thefourthperiod.com chce generálny manažér klubu Lou Lamorello uvoľniť miesto pod platovým stropom.



Tridsaťštyriročný brankár má ešte rok platnú zmluvu na 5 miliónov dolárov, jej súčasťou je aj klauzula, že musí s výmenou súhlasiť. Bailey má podobný plat, ale jeho zmluva s Islanders platí do konca sezóny 2023/2024.



Varlamov zaznamenal v uplynulej sezóne 10 víťazstiev v 31 zápasoch základnej časti s priemerom 2,91 inkasovaných gólov na zápas a 91,1 percentnou úspešnosťou zákrokov. Bailey odohral v sezóne 2021/2022 74 zápasov a získal 44 bodov (14+30).