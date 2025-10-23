< sekcia Šport
Islanders nečakane prepustili trénera brankárov Greca
Generálny manažér Mathieu Darche oznámil náhle rozhodnutie v stredu, Greca prepustili a na jeho miesto povýšili Sergejsa Naumovsa z tímu Bridgeport v AHL.
Autor TASR
New York 22. októbra (TASR) - Hokejoví New York Islanders prepustili trénera brankárov Piera Greca. K tomuto kroku pristúpil klub zámorskej NHL v netradičnom čase, len šesť zápasov po začiatku jeho siedmej sezóny pri tíme. K prepusteniu prišlo napriek tomu, že mužstvo vyhralo tri zápasy po sebe.
Generálny manažér Mathieu Darche oznámil náhle rozhodnutie v stredu, Greca prepustili a na jeho miesto povýšili Sergejsa Naumovsa z tímu Bridgeport v AHL. Naumovs, ktorý pochádza z Lotyšska, pôsobí v Bridgeporte od mája 2024, no z CSKA Moskva má skúsenosti s trénovaním brankára Iľju Sorokina, ktorý pôsobí v Islanders. Informácie preniesla agentúra AP.
Generálny manažér Mathieu Darche oznámil náhle rozhodnutie v stredu, Greca prepustili a na jeho miesto povýšili Sergejsa Naumovsa z tímu Bridgeport v AHL. Naumovs, ktorý pochádza z Lotyšska, pôsobí v Bridgeporte od mája 2024, no z CSKA Moskva má skúsenosti s trénovaním brankára Iľju Sorokina, ktorý pôsobí v Islanders. Informácie preniesla agentúra AP.