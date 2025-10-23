Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. október 2025Meniny má Alojzia
< sekcia Šport

Islanders nečakane prepustili trénera brankárov Greca

.
Brankár New York Islanders Chris Gibson (vpravo) z Fínska sa rozpráva s trénerom Pierom Grecom počas prestávky v tréningu hokejového tímu NHL, pondelok 13. júla 2020, v East Meadow, New York. Foto: TASR/AP

Generálny manažér Mathieu Darche oznámil náhle rozhodnutie v stredu, Greca prepustili a na jeho miesto povýšili Sergejsa Naumovsa z tímu Bridgeport v AHL.

Autor TASR
New York 22. októbra (TASR) - Hokejoví New York Islanders prepustili trénera brankárov Piera Greca. K tomuto kroku pristúpil klub zámorskej NHL v netradičnom čase, len šesť zápasov po začiatku jeho siedmej sezóny pri tíme. K prepusteniu prišlo napriek tomu, že mužstvo vyhralo tri zápasy po sebe.

Generálny manažér Mathieu Darche oznámil náhle rozhodnutie v stredu, Greca prepustili a na jeho miesto povýšili Sergejsa Naumovsa z tímu Bridgeport v AHL. Naumovs, ktorý pochádza z Lotyšska, pôsobí v Bridgeporte od mája 2024, no z CSKA Moskva má skúsenosti s trénovaním brankára Iľju Sorokina, ktorý pôsobí v Islanders. Informácie preniesla agentúra AP.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov