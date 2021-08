Islanders podpísali novú osemročnú zmluvu s Pelechom

New York 6. augusta (TASR) - Hokejový klub NHL New York Islanders sa vyhol arbitráži s obrancom Adamom Pelechom a podpísal s ním nový osemročný kontrakt. Finančné podrobnosti neuviedli.



Dvadsaťšesťročný hokejista, ktorý bol obmedzeným voľným hráčom, mal naplánované arbitrážne konanie na 11. augusta. V minulej sezóne zaznamenal Pelech v 56 zápasoch základnej časti 14 bodov (4+10), v play off pridal gól a štyri asistencie v 19 zápasoch. Informáciu priniesol web nhl.com.