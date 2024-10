Islanders podpísali ročnú zmluvu s útočníkom Mattom Martinom

New York 27. októbra (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL New York Islanders uzavrelo ročný kontrakt s útočníkom Mattom Martinom. Finančné podrobnosti zmluvy neuviedli.



Tridsaťpäťročný fyzicky disponovaný hráč, ktorý patrí medzi obľúbencov publika, trénoval s tímom aj počas skúšky v prípravnom kempe a pokračoval v priebehu sezóny, ale nemal zmluvu. Napokon ho “ostrovania” podpísali. “Vieme čo Marty dokáže tímu dať na ľade aj mimo neho. Dohodli sme sa, nebude možno vždy na zápasovej súpiske, ale svoju rolu akceptoval,” povedal podľa agentúry AP generálny manažér Islanders Lou Lamoriello.



Martin v noci na nedeľu nastúpil na svoj prvý zápas v sezóne, celkovo bol na ľade 9:45 minúty, ale Islanders prehrali s obhajcami Stanley Cupu Floridou Panthers 3:6. “Ostrovania” umiestnili útočníka Anthonyho Duclaira na listinu dlhodobo zranených hráčov, na "farmu" do Bridgeportu poslali Liama Foudyho a opačným smerom z AHL povolali Pierrea Engvalla s Hudsonom Faschingom.