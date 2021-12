Islanders poslali Pánika späť na farmu do Bridgeportu

New York 2. decembra (TASR) - Vedenie klubu NHL New York Islanders poslalo slovenského hokejistu Richarda Pánika späť na farmu do nižšej zámorskej súťaže AHL. Okrem neho putujú do tímu Bridgeport Islanders aj obrancovia Paul LaDue a Thomas Hickey.



Newyorský tím prevelil trojicu do AHL po tom, ako profiliga dala mužstvu zelenú k návratu do súťažného diania po odložení dvoch zápasov pre Covid-19. Nákaza výrazne zasiahla káder, v ktorom absentovalo viacero opôr. Už v stredu však "ostrovania" opäť spoločne trénovali, pričom na ľade boli aj niekoľkí hráči z covidovej listiny ako Anders Lee, Josh Bailey, Ross Johnston, Adam Pelech a Andy Greene. Slovenský obranca Zdeno Chára stále zostáva na covidovej listine, rovnako ako Casey Cizikas a Kieffer Bellows. Nemali by tak ešte hrať v najbližšom zápase v noci na piatok proti San Jose.



Pánik začal ročník na farme v Bridgeporte, kde v 11 zápasoch strelil dva góly. NY Islanders ho po covidových problémoch povolali 20. novembra do prvého tímu, za ktorý odohral štyri duely so ziskom asistencie. Tridsaťročný krídelník predtým v NHL obliekal dresy Tampy Bay, Toronta, Chicaga, Arizony, Washingtonu a Detroitu. Informácie priniesli portál sportsforecaster.com a oficiálny web NY Islanders.