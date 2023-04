Islanders postúpili do play off, Sorokin napodobnil Haláka

výsledky NHL:



New York Islanders - Montreal 4:2, St. Louis - Dallas 2:5, Calgary - San Jose 3:1





postupujúci do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa Bay, Florida, NY Islanders



Západná konferencia: Vegas, Edmonton, Los Angeles, Dallas, Minnesota, Colorado, Seattle, Winnipeg







isté dvojice play off:



Východná konferencia:



Toronto - Tampa Bay

New York 13. apríla (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zdolali v noci na štvrtok v NHL Montreal 4:2 a získali poslednú voľnú miestenku v play off. Z postupovej hry vyradili Pittsburgh, ktorý bude chýbať vo vyraďovacej časti prvýkrát od roku 2006. Calgary bez slovenského útočníka Adama Ružičku zvíťazilo nad San Jose 3:1, hetrikom sa blysol domáci obranca Nikita Zadorov.K víťazstvu Islanders pomohol dvomi gólmi Brock Nelson. Brankár Iľja Sorokin predviedol 17 úspešných zákrokov a vybojoval 20. domáce víťazstvo. Stal sa po Slovákovi Jaroslavovi Halákovi (22 v sezóne 2014/2015) a Billym Smithovi (20, 1981/82) iba tretím brankárom v klubovej histórii, ktorý v jednej sezóne dosiahol 20 domácich výhier v základnej časti.Známych je tak všetkých 16 účastníkov play off. "Ostrovania" postúpili do bojov o Stanleyho pohár štvrtýkrát v priebehu piatich sezón, vo vyraďovačke chýbali v minulom ročníku. Základnú časť ukončili so ziskom 93 bodov a momentálne držia pozíciu s prvou voľnou kartou vo Východnej konferencii. Majú o bod viac ako Florida, ktorej zatiaľ patrí druhá voľná karta. Panthers však ešte čaká v noci na piatok ich záverečný duel v základnej časti proti Caroline. Od jeho výsledku bude závisieť, či Islanders v 1. kole play off narazia na Carolinu alebo víťaza Prezidentskej trofeje Boston.Penguins ukončili unikátnu sériu, keď sa prebojovali do play off v uplynulých šestnástich sezónach za sebou. Žiadny iný klub v hlavných profesionálnych severoamerických športových súťažiach neťahal takú dlhú postupovú šnúru. Počas nej získali Sidney Crosby, Jevgenij Malkin či Kris Letang trikrát Stanleyho pohár. Crosby bude chýbať v play off prvýkrát od svojej nováčikovskej sezóny.Dallas uspel na ľade St. Louis 5:2 a posunul sa priebežne na čelo Centrálnej divízie. Dvomi gólmi prispel k triumfu Wyatt Johnston, Jason Robertson mal tri asistencie a Tyler Seguin si pripísal gól a asistenciu v jeho jubilejnom 900. zápase v drese Stars.Víťazstvo Calgary nad San Jose (3:1) zariadil netradičný strelec. Ruský obranca Nikita Zadorov strelil všetky tri góly Flames a radoval sa z prvého hetriku v NHL, zavŕšil ho minútu pred koncom gólom do prázdnej bránky. Ružička opäť nedostal príležitosť v zostave "plameňov". Oba tímy už predtým stratili šancu postúpiť do play off.