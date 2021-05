Islanders postúpili do play off, Varlamov opäť s čistým kontom

NHL - sumáre:



BOSTON BRUINS - BUFFALO SABRES 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)



Góly: 2. Smith (Krejčí, Hall), 17. Kuraly (Ritchie), 26. Bergeron (Lauzon, Marchand), 44. Ritchie (Grzelcyk, Miller), 46. Smith (Reilly, Krejčí), 55. Smith (Krejčí, Coyle) – 13. Sheahan (Bryson, Mittelstadt), 48. Ruotsalainen (Asplund, Mittelstadt) Brankári: Swayman - Luukkonen (41. Tokarski), strely na bránku: 43:19.







DETROIT RED WINGS - TAMPA BAY LIGHTNING 1:0 pp a sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)



Rozhod. nájazd Gagner. Brankári: Greiss - McElhinney, strely na bránku: 15:33.







CAROLINA HURRICANES - COLUMBUS BLUE JACKETS 2:1 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 19. Teräväinen (Aho, Svečnikov), 65. Hamilton (Nedeljkovic) – 3. Domi (Bjorkstrand, Robinson) Brankári: Nedeljkovic - Merzlikins, strely na bránku: 33:32.







MONTREAL CANADIENS - OTTAWA SENATORS 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)



Góly: 49. Petry (Toffoli), 55. Toffoli (Suzuki, Perry), 63. Caufield (Petry, Evans) – 35. Stützle (Zub, White), 46. Chabot (Dadonov, Pinto). Brankári: Primeau - Gustavsson, strely na bránku: 39:23.







NEW YORK ISLANDERS - NEW YORK RANGERS 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



Góly: 5. Beauvillier (Bailey, Leddy), 17. Barzal (Bailey), 22. Beauvillier (Nelson, Bailey). Brankári: Varlamov - Georgijev, strely na bránku: 25:28.







PHILADELPHIA FLYERS - NEW JERSEY DEVILS 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Góly: 59. Farabee (Gostisbehere, Aube-Kubel) – 5. Bratt (Zacha, Bahl), 21. Kuokkanen (Hughes, Šarangovič), 45. Hischier, 55. Šarangovič (Hughes). Brankári: Elliott - Blackwood, strely na bránku: 32:21.







TORONTO MAPLE LEAFS - VANCOUVER CANUCKS 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)



Góly: 16. Matthews (Marner, Foligno), 24. Matthews (Marner), 45. Brooks (Holl, Spezza), 52. Galchenyuk (Nylander, Tavares), 58. Thornton (Dermott, Rielly) – 14. Pearson (Hughes, Horvat). Brankári: Campbell - Demko, strely na bránku: 30:27.







WASHINGTON CAPITALS - PITTSBURGH PENGUINS 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)



Góly: 3. Rust, 21. Rust, 31. Carter (Letang). Brankári: Samsonov - Jarry, strely na bránku: 24:26.







COLORADO AVALANCHE - SAN JOSE SHARKS 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)



Góly: 34. MacKinnon (Timmins, Rantanen), 37. Burakovsky (Compher), 50. Nemeth (Makar, MacKinnon), 56. Rantanen (Toews, Timmins) – 25. Barabanov (Hertl, Karlsson), 50. Couture (Kane), 58. Hertl (Burns, Barabanov). Brankári: Dubnyk - Kořenář, strely na bránku: 44:25.







CHICAGO BLACKHAWKS - FLORIDA PANTHERS 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)



Góly: 36. Murphy (Connolly, Gaudette), 37. DeBrincat (Gaudette, Mitchell), 53. Dach (Kurashev, Hagel), 60. Kubalík (Kane, DeBrincat) – 8. Duclair (Bennett, Forsling), 23. Gusev (Lomberg, Gudas), 40. Barkov (Forsling, Duclair), 41. Duclair (Barkov, Děnisenko), 41. Tippett (Bennett). Brankári: Lankinen - Bobrovskij, strely na bránku: 35:42.







MINNESOTA WILD - ST. LOUIS BLUES 4:3 pp (0:2, 1:1, 2:0 - 1:0)



Góly: 27. Zuccarello (Kaprizov, Dumba), 55. Sturm (Brodin), 59. Brodin (Fiala, Spurgeon), 63. Fiala (Zuccarello, Rask) – 17. Kyrou, 19. Blais (Bozak, Bortuzzo), 33. Perron (Mikkola, O'Reilly). Brankári: Kahkonen - Binnington, strely na bránku: 38:31.







NASHVILLE PREDATORS - DALLAS STARS 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)



Gól: 64. Haula (Ekholm). Brankári: Saros - Chudobin, strely na bránku: 34:28.







ANAHEIM DUCKS - LOS ANGELES KINGS 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)



Góly: 8. Zegras (Comtois, Shattenkirk), 33. Heinen (Larsson, Fowler), 34. Deslauriers (Grant, Heinen), 42. Jones (Heinen, Drysdale), 46. Larsson (Fleury), 52. Comtois (Zegras, Terry) – 44. Lemieux (Walker), 59. Björnfot (Kempe, Athanasiou). Brankári: Miller - Petersen, strely na bránku: 33:25.







ARIZONA COYOTES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 2:3 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)



Góly: 50. Fischer (Crouse, Chychrun), 55. Dvorak (Keller, Ekman-Larsson) – 11. Karlsson (Marchessault, Smith), 26. Stone (Pacioretty, Stephenson), 64. Marchessault (Pietrangelo). Brankári: Kuemper - Fleury, strely na bránku: 21:34.







EDMONTON OILERS - CALGARY FLAMES 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)



Góly: 5. McDavid (Draisaitl, Barrie), 8. Bear (McDavid, Draisaitl), 59. Archibald (Draisaitl, McDavid), 60. Nurse (Archibald, Draisaitl) – 31. Gaudreau (Tkachuk, Tanev). Brankári: Smith - Markström, strely na bránku: 29:30.

Slováci v akcii:



Tomáš Jurčo (Vegas) 05:12 0 0 0 -1 0 0



Christián Jaroš (San Jose) 11:26 0 0 0 0 0 0



Richard Pánik (Detroit) 14:27 0 0 0 0 1 0



Zdeno Chára (Washington) 21:26 0 0 0 0 0 0



Andrej Sekera (Dallas) 20:02 0 0 0 0 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 21:25 0 0 0 0 2 0

Boston 2. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders si zabezpečili postup do play off NHL. V mestskom derby zvíťazili na vlastnom ľade nad New Yorkom Rangers 3:0, keď si 28 zákrokov a druhé čisté konto v súboji s týmto súperom za sebou pripísal ruský brankár Semjon Varlamov.Gól neinkasoval 213:56 minút a prekonal Chica Rescha v najdlhšej sérii bez "kapitulácie" v klubovej histórii.uviedol Varlamov na webe NHL. Ďalším strojcom úspechu Islanders bol Anthony Beauvillier, ktorý si pripísal dva zásahy vrátane víťazného. Po zápase si pochvaľoval atmosféru, keďže v Coliseum Centre bolo prítomných aspoň 1400 divákov:"Ostrovania" sa v play off predstavia po tretí raz za sebou.povedal tréner Barry Trotz. Jeho zverenci figurujú v tabuľke Východnej divízie na treťom mieste o bod pred Bostonom.Bruins vyhrali doma nad Buffalom Sabres 6:2. Hetrikom sa blysol Craig Smith, tri asistencie si pripísal jeho kolega z druhého útoku David Krejčí. V bránke Bostonu dostal pred Slovákom Jaroslavom Halákom prednosť Jeremy Swayman. Bruins uspeli v treťom zápase za sebou. "Medvedi" sú v tabuľke štvrtí s päťbodovým náskokom pred Rangers.povedal Smith. V stretnutí Detroitu s Tampou Bay nepadol gól v riadnom hracom čase ani predĺžení, v samostatných nájazdoch uspeli Red Wings v zostave so slovenským útočníkom Richardom Pánikom, ktorý odohral 14:27 minút a raz vystrelil na bránku súpera. V drese Lightning nastúpil obranca Erik Černák a pripísal si 21:25 minút na ľade s dvoma strelami. Tampa Bay už má istú účasť v play off, ale v Centrálnej divízii bojuje o lepšie umiestnenie, je tretia o dva body za Floridou a o štyri za Carolinou.uviedol tréner "bleskov" Jon Cooper. V bránke Tampy sa predstavil Curtis McElhinney a predviedol pätnásť zákrokov, keď zaskočil za Andreja Vasilevského. Ruský brankár dostal od trénera voľno a nefiguroval na súpiske.dodal Cooper.Hráči Montrealu zdolali na svojom ľade Ottawu 3:2 po predĺžení a priblížili sa k play off. V Severnej divízii sú štvrtí s osembodovým náskokom pred Calgary. Víťazný gól strelil Cole Caufield, pre ktorého to bol premiérový zásah v NHL:Dvadsaťročného Caufielda si Montreal vybral z pätnásteho miesta v drafte 2019.povedal Jeff Petry, autor víťaznej asistencie. Na súpiske Canadiens opäť chýbal zranený Tomáš Tatar.Slovenský obranca Christián Jaroš nezabránil prehre San Jose na ľade Colorada 3:4. Avalanche bojujú o prvé miesto v Západnej divízii, keď za Vegas zaostávajú o štyri body, na krk im dýcha Minnesota s dvojbodovým mankom.zhodnotil tréner Colorada Jared Bednar. San Jose nestačilo ani 40 zákrokov Josefa Kořenářa. Do konca základnej časti chýba päť zápasov, "žraloci" strácajú na play off osem bodov.pochválil Kořenářa tréner Bob Boughner.Washington so Zdenom Chárom podľahol doma Pittsburghu 0:3. Štyridsaťštyriročný obranca absolvoval 21:26 minút a bol najvyťaženejší hráč Capitals. Tí sa museli štvrtýkrát za sebou zaobísť bez zraneného Alexandra Ovečkina.skonštatoval kouč Caps Peter Laviolette. Dva gól Pittsburghu strelil Bryan Rust a pokoril hranicu 100 zásahov v profilige. Po zápase však vyzdvihol brankára Tristana Jarryho, ktorý dosiahol druhý shutout zo štyroch zápasov: "