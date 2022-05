Islanders povedie v novej sezóne Trotzov dlhoročný asistent Lambert

New York 16. mája (TASR) - Hokejistov New Yorku Islanders povedie v novej sezóne zámorskej NHL Lane Lambert. Informovala o tom AP.



V pozícii hlavného kouča nahradí Barryho Trotza, ktorému dlhé roky robil asistenta nielen v tíme "ostrovanov", ale aj v Nashville, Washingtone a NY Rangers.



Islanders v tejto sezóne nepostúpili do play off. Súčasťou ich kádra bol aj slovenský obranca Zdeno Chára.