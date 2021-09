Islanders predĺžili zmluvy so štyrmi hráčmi, medzi nimi aj Palmierim

New York 1. septembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Islanders predĺžil kontrakty s Anthonym Beauvillierom, Caseym Cizikasom, Kyleom Palmierim a Iľjom Sorokinom. Klub na svojej oficiálnej stránke nezverejnil dĺžky zmlúv, uviedol iba, že sú viacročné.



Dvadsaťšesťročného kanadského útočníka Beauvilliera si Islanders vybral z 28. miesta draftu v roku 2015 a v klube odohral päť sezón. Tej uplynulej nazbieral v 47 zápasoch základnej časti 28 bodov (15+13), v play off pridal päť gólov a osem asistencií. V 333 dueloch ZČ zaznamenal 155 bodov (81+74), vo vyraďovačke 29 (15+14) v 49 stretnutiach.



Tridsaťročný center Cizikas pôsobí taktiež celú kariéru v Islanders, ktorí si ho vybrali v 4. kole draftu 2009. V poslednej sezóne nazbieral celkovo 19 bodov (9+10) v 75 dueloch. Počas desiatich ročníkov v NHL získal v 590 zápasoch ZČ 185 bodov (81+104), v 69 stretnutiach play off ich pridal 15 (5+10).



Rovnako starý krídelník Palmieri prišiel do klubu počas uplynulej sezóny, v 17 dueloch základnej časti strelil dva góly a pridal dve asistencie, v 19 súbojoch vyraďovacej časti nazbieral deväť bodov (7+2). V minulosti pôsobil v Anaheime a New Jersey. V 612 zápasoch kariéry nazbieral 359 bodov (185+174), v play off odohral 57 stretnutí s bilanciou 15 gólov a deväť asistencií.



Dvadsaťšesťročného brankára Sorokina si Islanders vybrali v drafte už v roku 2014, no do minulej sezóny pôsobil v CSKA Moskva, s ktorou si v roku 2019 vybojoval Gagarinov pohár a stal sa MVP play off. Olympijský víťaz z roku 2018 má na konte aj tri bronzy z MS. V uplynulom ročník nastúpil za Islanders na 22 duelov ZČ s priemerom 2,17 inkasovaných gólov a 91,8% úspešnosťou. V siedmich stretnutiach vyraďovačky mal bilanciu 2,79 gólu na zápas a 92,2% úspešnosť.