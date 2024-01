Islanders prepustili trénera Lamberta a angažovali Patricka Roya

New York 20. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Islanders v sobotu prepustil hlavného trénera Lanea Lamberta a na jeho miesto angažoval bývalého brankára Patricka Roya. "Ostrovania" o tom informovali na svojej oficiálnej stránke.



Zmenu oznámil prezident hokejových operácií a generálny manažér Lou Lamoriello. Islanders prehrali štyri zápasy v sérii a šesť z uplynulých siedmich a vo Východnej konferencii spadli z miest zaručujúcich play off.



Lambert viedol klub od sezóny 2022/23. Člen Siene slávy Roy trénoval Colorado Avalanche v rokoch 2013 až 2016 a posledných päť rokov viedol Quebec Remparts v QMJHL, s ktorým získal Memorial Cup. Počas aktívnej kariéry získal štyrikrát Stanleyho pohár a trikrát Vezinovu trofej.