Islanders s Chárom zdolali Buffalo v zámorskej NHL

výsledky NHL:



Columbus - Nashville 4:3 pp a sn

Carolina - Montreal 4:0

Florida - Tampa Bay 9:3

New York Islanders - Buffalo 4:1

Seattle - Calgary 4:6

San Jose - Philadelphia 3:2 pp

Los Angeles - Vancouver 2:1 pp a sn /HALÁK (Vancouver) vykryl 34 z 35 striel, úspešnosť zásahov 97,1 percenta/

New York 31. decembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders so slovenským obrancom Zdenom Chárom zdolali v noci na piatok v zámorskej NHL Buffalo 4:1.Vydarený návrat do zostavy "ostrovanov" zažil Mathew Barzal, ktorý sa na výhre podieľal gólom a dvomi asistenciami. Dvadsaťštyriročný center odohral svoj prvý zápas od 11. decembra, predchádzajúce tri stretnutia vynechal v súvislosti s COVID-19 protokolom. Brankár Semjon Varlamov pomohol k víťazstvu 36 úspešnými zákrokmi. Chára bol s 22:11 minútami najviac vyťažovaný hráč svojho tímu, vyslal dve strely na bránku, zblokoval tri strely súpera a duel dokončil s dvomi plusovými bodmi.Do súťažnej akcie sa vrátil brankár Vancouveru Jaroslav Halák. Na ľade Los Angeles zneškodnil v riadnom hracom čase a predĺžení 34 z 35 striel súpera, jeho tím napokon prehral s Kings 1:2 po nájazdoch. Halák v záverečnom rozstrele inkasoval z piatich nájazdov dvakrát. Autorom víťazného nájazdu domácich bol švédsky krídelník Viktor Arvidsson. Canucks prehrali prvýkrát pod vedením Brucea Boudreaua.Majstrovská Tampa Bay bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka nezvládla derby s Floridou a na ľade Panthers utŕžila debakel 3:9. Jonathan Huberdeau sa pod triumf domácich podpísal gólom a štyrmi asistenciami, dvakrát v drese "panterov" skóroval Anthony Duclair, ktorý pridal aj asistenciu. Jeho prvý gól v zápase bol jubilejný stý v profiligovej kariére.