Islanders sa dohodli s Barzalom na trojročnej zmluve v hodnote 21 mili

New York 9. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Islanders sa dohodol na novom kontrakte so svojím hviezdnym útočníkom Mathewom Barzalom. Dvadsaťtriročný center podpísal trojročnú zmluvu v hodnote 21 miliónov dolárov.



Barzal vynechal úvodné dni prípravy pred novou sezónou, keďže sa dlho nevedel s klubom dohodnúť na podmienkach ďalšej spolupráce. Generálny manažér Lou Lamoriello však bol presvedčený, že nájdu spoločnú reč a nakoniec sa im to podarilo päť dní pred úvodným zápasom Islanders, derby na ľade NY Rangers.



"Ostrovania" si vybrali Barzala zo 16. miesta draftu v roku 2015 a celú kariéru v NHL strávil v ich drese. V uplynulej sezóne nazbieral v 68 dueloch základnej časti 60 bodov (19+41), v 22 stretnutiach play off pridal päť gólov a 12 asistencií. Celkovo odohral v ZČ profiligy 234 zápasov a nazbieral 207 bodov, vo vyraďovačke má bilanciu 30 duelov, sedem gólov a 17 asistencií.