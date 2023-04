Islanders sa udržali v sérii, Stars a Oilers sú bližšie k postupu

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 5. zápas:



Carolina - New York Islanders 2:3



/stav série: 2:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 5. zápasy:



Dallas - Minnesota 4:0



/stav série: 3:2/







Edmonton - Los Angeles 6:3



/stav série: 3:2/



New York 26. apríla (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili na ľade Caroliny 3:2 a znížili stav série 1. kola play off zámorskej NHL na 2:3 na zápasy. K postupu do 2. kola sa priblížili hráči Dallasu, ktorí si doma poradili s Minnesotou 4:0 a ujali sa vedenia 3:2. Rovnaký stav je aj v sérii medzi Edmontonom a Los Angeles po tom, čo Oilers triumfovali 6:3.Carolina sa mohla stať prvým tímom s postupom do 2. kola, no k víťazstvu jej nepomohla ani výrazná strelecká prevaha v prvej a tretej tretine (11:5, 12:5). Hurricanes budú mať druhú šancu rozhodnúť o svojom postupe v noci zo štvrtka na piatok, keď je na ľade Islanders na programe šiesty duel série.Brankár Dallasu Jake Oettinger zneškodnil všetkých 27 striel hráčov Minnesoty a pomohol tímu ujať sa vedenia 3:2 na zápasy. Útočník Roope Hintz prihral na tri góly Stars, čím zopakoval svoj výkon z predošlého zápasu. Po piatom stretnutí je s 11 bodmi (4+7) najproduktívnejší hráč play off. Stars budú mať prvú možnosť rozhodnúť o postupe v noci zo štvrtka na piatok.Hráči Edmontonu využili domáce prostredie a víťazstvom nad Los Angeles 6:3 sa ujali vedenia 3:2 na zápasy. Dva góly strelil útočník Nick Bjugstad.