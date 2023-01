Islanders ukončili sériu prehier, Carolina zvrátila duel so San Jose

NHL - výsledky:



Carolina - San Jose 5:4 pp, Florida - Los Angeles 3:4, New York Islanders - Detroit 2:0, New York Rangers - Vegas 4:1, Toronto - Ottawa 2:6, Dallas - New Jersey 2:3 pp, Vancouver - Columbus 5:2, Seattle - Calgary 2:5





New York 28. januára (TASR) - Slovenského brankára Jaroslava Haláka vyhlásili za prvú hviezdu nočného zápasu NHL, v ktorom hokejisti New Yorku Rangers zdolali Vegas Golden Knights 4:1. Zneškodnil 33 striel hostí a pripísal si piate víťazstvo za sebou. Z víťazstva sa tešil aj útočník New Jersey Tomáš Tatar, ktorého tím uspel v Dallase 3:2 po predĺžení.Tomáš Tatar nastúpil v tretej formácii Devils a na ľade prvýkrát v sezóne strávil menej ako 10 minút. Do štatistík si pripísal jeden mínusový bod a jednu strelu. Do kanadského bodovania sa nezapísal v šiestom stretnutí za sebou. Dallas prehral v predĺžení vo všetkých troch predošlých zápasoch.Halák inkasoval iba v 25. minúte, keď ho za stavu 2:0 prekonal Phil Kessel. Americký útočník strelou spoza bránkovej čiary využil odraz puku od brankára a znížil na 1:2. Halák dáva výkonmi v nedávnych zápasoch zabudnúť na rozpačitý úvod sezóny, keď do sezóny vstúpil šiestimi prehrami. O zlepšení v porovnaní so začiatkom ročníka hovoril aj útočník Mika Zibanejad: "Neboli sme spokojní s tým, ako sme hrali v úvodných 25 zápasoch. Vedeli sme, čo musíme urobiť. Vždy všetko začína od malých detailov a jednoduchých vecí, ktoré sú v skutočnosti veľmi dôležité." Útočník Rangers Chris Kreider strelil vo svojom 700. zápase v NHL 20. gól v sezóne. Pre Vegas to bola tretia prehra po sebe a šiesta z uplynulých siedmich zápasov." poznamenal tréner Vegas Bruce Cassidy.Nebodoval ani Adam Ružička, ktorý sa po troch zápasoch vrátil do zostavy Calgary. Vo štvrtej formácii odohral takmer 7:39 min a prezentoval sa 25-percentnou úspešnosťou na buly. Jeho tím druhýkrát v priebehu mesiaca zvíťazil na ľade Seattlu, tentoraz triumfoval 5:2.Hráči Caroliny zvíťazili po dramatickom závere nad San Jose 5:4 po predĺžení. V čase 58:08 Mario Ferraro gólom do prázdnej bránky upravil na priebežných 4:2 pre hostí, no Sebastian Aho a Martin Nečas vyrovnali skóre. Nečas následne v predĺžení dokonal obrat domácich a v druhom zápase po sebe strelil víťazný gól v predĺžení. Nečas sa stal iba piatym hráčom v histórii NHL, ktorý strelil vyrovnávajúci gól v poslednej minúte riadneho hracieho času a následne skóroval už v prvej minúte predĺženia. "poznamenal Nečas. Pre Carolinu to bolo štvrté víťazstvo po sebe.New York Islanders zastavili sériu prehier na čísle šesť. Na domácom ľade zdolali Detroit 2:0. Gól na 1:0, ktorý sa ukázal ako víťazný, strelil kapitán Anders Lee. Dosiahol tým svoj 400. bod v NHL. "" poznamenal Lee na adresu brankára, ktorý predviedol 23 zákrokov.Hokejistom Floridy nepomohlo v domácom zápase s Los Angeles ani 48 striel a "podľahli 3:4. Brandon Montour strelil druhý gól domácich a bodoval v ôsmom stretnutí po sebe, čím vytvoril klubový rekord. Hráči Toronta nastúpili bez najproduktívnejšieho hráča tímu Austona Matthewsa a podľahli doma Ottawe 2:6. Dva góly strelil kapitán Brady Tkachuk. "poznamenal Tkachuk pre nhl.com. Pre Toronto, ktoré je po Bostone druhý najúspešnejší tím na domácom ľade, to bola trpká prehra.poznamenal tréner Sheldon Keefe.Najslabší tím súťaže Columbus zaznamenal 34. prehru v sezóne, keď na ľade Vancouveru podľahol 2:5. Oba góly Blue Jackets strelil ligový nováčik Kirill Marčenko, ktorý má po 25 zápasoch bilanciu 13+0. Kapitán Canucks Bo Horvat si v zápase pripísal štyri asistencie.