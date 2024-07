Islanders získali Duclaira, podpísal štvorročnú zmluvu

New York 1. júla (TASR) - Vedenie hokejového klubu New York Islanders podpísalo štvorročnú zmluvu na 14 miliónov dolárov s Anthonym Duclairom. Informovala o tom oficiálna webstránka NHL.



Dvadsaťosemročný útočník odštartoval minulú sezónu v San Jose Sharks, odohral 56 zápasov s bilanciou 16+11. Neskôr sa po výmene za Jacka Thompsona dostal do Tampy Bay. Za Lightning nastúpil v dlhodobej časti na 17 duelov a pripísal si 15 bodov (8+7), v play off mal v piatich stretnutiach dve asistencie.



Islanders tiež podpísali ročný kontrakt s 30-ročným obrancom Mikeom Reillym. Ten pôsobil na Long Islande už od novembra minulého roka, prišiel z Floridy.