Islandská futbalová reprezentácia zdolal v príprave Guatemalu

prípravný zápas:



Guatemala - Island 0:1 (0:0)



Gól: 79. Thorvaldsson



Fort Lauderdale 14. januára (TASR) - Islandská futbalová reprezentácia zvíťazila v sobotňajšom prípravnom zápase v americkom Fort Lauderdale nad Guatemalou 1:0. Ďalší prípravný zápas odohrajú Islanďania 18. januára proti Hondurasu.Island sa v USA pripravuje na marcovú play off B-divízie Ligy národov, v ktorej zabojuje o postup na ME v Nemecku. Ak by uspel, na šampionáte by bol v E-skupine druhým súperom slovenskej reprezentácie (21. júna o 15.00 h v Düsseldorfe).