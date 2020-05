Islandský hádzanársky rekordér Sigurdsson novým trénerom Gummersbachu

Gummersbach 4. mája (TASR) - Islandský hádzanár Gudjon Valur Sigurdsson sa nečakane stal trénerom nemeckého druholigového klubu VfL Gummersbach. Ako v nedeľu večer informovalo vedenie klubu, Sigurdsson povedie mužstvo v nasledujúcich dvoch sezónach, keď podpísal zmluvu do roku 2022.



Islanďan sa pritom len pred niekoľkými dňami vo veku 40 rokov rozhodol ukončiť aktívnu kariéru. Svetový rekordér v počte reprezentačných gólov sa s ňou rozlúčil ziskom titulu francúzskeho majstra, ktorý po predčasnom ukončení sezóny v dôsledku pandémie koronavírusu udelili Parížu SG.



"Goggi je jedným z najlepších a najúspešnejších hádzanárov za uplynulých 20 rokov. Už teraz je legendou. Má veľa skúseností ako hráč, teraz ich bude zbierať ako tréner," citovala agentúra DPA športového manažéra VfL Christopha Schindlera.



Sigurdsson v rokoch 2005 až 2008 pôsobil v Gummersbachu a stal sa miláčikom fanúšikov. "Vždy som sa tam aj s rodinou cítil dobre. Mám na pôsobenie v Gummersbachu pekné spomienky. Preto sa teším, že som opäť tu," povedal víťaz Ligy majstrov s FC Barcelona z roku 2015.



Sigurdsson má na konte aj majstrovské tituly z Islandu, Dánska, Španielska a Nemecka. S Islandom získal striebornú medailu na OH 2008 v Pekingu a o dva roky neskôr bronz na ME. Za národný tím nastrieľal 1875 gólov, pred ním držal rekord Maďar Péter Kovács s 1797 presnými zásahmi.