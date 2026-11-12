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Ismael zasadol na lavičku Le Havre, čaká ho premiéra vo Francúzsku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ismaelov prvý zápas na lavičke bude dôležitý v boji o záchranu na pôde Troyes (20. novembra).

Autor TASR
Le Havre 12. novembra (TASR) - Zachrániť francúzsky futbalový klub z Le Havre v najvyššej Ligue 1 bude mať za úlohu nový tréner Valerien Ismael. Päťdesiatjedenročného kouča čaká premiérový angažmán v rodnej krajine. Vo funkcii nahradil odvolaného Didiera Digarda.

Ismael bol bez klubu od februára minulého roka, kedy opustil anglický Blackburn Rovers po ročnom pôsobení v klube Championship. Ismael vystriedal viacero krajín, trénoval v Nemecku, Grécku, Rakúsku, Turecku či v spomínanom Anglicku. Rodáka zo Štrasburgu čaká trénerská premiéra vo Francúzsku.

Ismaelov prvý zápas na lavičke bude dôležitý v boji o záchranu na pôde Troyes (20. novembra). Le Havre AC je na dne tabuľky s dvoma bodmi z desiatich zápasov, pripomenula agentúra AFP.
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