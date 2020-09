Isner s Fritzom postúpili do 2. kola dvojhry

Muži - dvojhra - 1. kolo:

John Isner (USA-21) - Elliot Benchetrit (Fr.) 6:4, 6:1, 6:3,

Taylor Fritz (USA-27) - Tomáš Macháč (ČR) 7:5, 7:6 (2), 1:6, 2:6, 6:3,

Sebastian Korda (USA) - Andreas Seppi (Tal.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:3,

Benjamin Bonzi (Fr.) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:2, 6:4, 4:6, 6:4,

Jannik Sinner (Tal.) - David Goffin (Belg.-11) 7:5, 6:0, 6:3

Paríž 27. septembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil s prehľadom do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole vyradil jedenásteho nasadeného Belgičana Davida Goffina 7:5, 6:0, 6:3. Na vynovenom dvorci Philippa Chatriera sa prvýkrát v histórii podujatia hralo pod zatiahnutou strechou.Halové podmienky na parížskej antuke oveľa lepšie vyhovovali Sinnerovi, ktorý od stavu 5:5 v prvom sete dominoval. Kvalitne servoval, na jeho konto pribúdal jeden víťazný úder za druhým. Goffin sa naopak trápil, vôbec mu nefungovalo podanie a kopil nevynútené chyby, čo bola voda na mlyn mladého Taliana. "Je to pre mňa veľká česť, že som vyhral historicky prvý zápas pod zatiahnutou strechou dvorca Philippa Chatriera. Myslím, že je to super novinka, ktorá bude počas najbližších dní veľmi užitočná," uviedol Simner v prvom pozápasovom interview.Ďalej ide aj Američan Sebastian Korda. Syn finalistu Roland Garros z roku 1992 Petra Kordu zdolal Taliana Andreasa Seppiho 6:2, 4:6, 6:3, 6:3.