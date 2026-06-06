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Italiano sa stal trénerom Besiktasu, podpísal dvojročnú zmluvu
Italiano vyhral v sezóne 2024/2025 s Bolognou Taliansky pohár.
Autor TASR
Istanbul 6. júna (TASR) - Turecký futbalový klub Besiktas Istanbul sa dohodol na spolupráci s talianskym trénerom Vincenzom Italianom. Doterajší kouč Bologne podpísal s účastníkom Süper Lig zmluvu do konca sezóny 2027/2028.
Štyridsaťosemročný kormidelník sa stal jedenástym trénerom Besiktasu v priebehu piatich rokov, pred ním sa na poste vystriedali Francúz Valerien Ismael, Holanďan Giovanni van Bronckhorst či Nór Ole Gunnar Solskjaer. Šestnásťnásobný turecký majster naposledy získal ligový titul v roku 2021, v uplynulých sezónach nedokázal konkurovať istanbulským rivalom Galatasarayu a Fenerbahce.
Italiano vyhral v sezóne 2024/2025 s Bolognou Taliansky pohár. O jeho služby mal údajne záujem aj Neapol. Predtým pôsobil vo Fiorentine i Spezii. Informovala o tom agentúra AFP.
Štyridsaťosemročný kormidelník sa stal jedenástym trénerom Besiktasu v priebehu piatich rokov, pred ním sa na poste vystriedali Francúz Valerien Ismael, Holanďan Giovanni van Bronckhorst či Nór Ole Gunnar Solskjaer. Šestnásťnásobný turecký majster naposledy získal ligový titul v roku 2021, v uplynulých sezónach nedokázal konkurovať istanbulským rivalom Galatasarayu a Fenerbahce.
Italiano vyhral v sezóne 2024/2025 s Bolognou Taliansky pohár. O jeho služby mal údajne záujem aj Neapol. Predtým pôsobil vo Fiorentine i Spezii. Informovala o tom agentúra AFP.