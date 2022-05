Hádzanárky Iuventa Michalovce porazili Dunajskú Stredu 23:20

Iuventa Michalovce - HC DAC Dunajská Streda 23:20 (10:13)



Najviac gólov Iuventy: Štefániková a Trúnková po 5, Godečová 3, najviac gólov HC DAC: Biziková 7, Sáriová 4. Rozhodovali: Cipov, Klus, TH: 9/4 - 4/2, vylúčené: 1 - 4.



/stav série: 1:0/

hlasy (zdroj: slovakhandball):



Ján Beňadik, tréner Iuventy Michalovce: "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, čo sa aj potvrdilo. Chceli sme, aby sa hralo fyzicky a aby bolo čo najviac kontaktov v obrane. Od 15. minúty sme od toho upustili, spravili sme veľa technických chýb v útoku a zahodili sme aj tri sedmičky, čo rozhodlo o výsledku prvého polčasu. V kabíne sme si povedali, že nie sme horší, len si potrebujeme "upratať" veci vo vlastnej hre. Keď to dokážeme, tak zvládneme druhý polčas. Som rád, že sa to podarilo.“



Silvia Priklerová, asistentka trénera HC DAC: "Odohrali sme výborný prvý polčas a s trojgólovým náskokom sme išli na prestávku. V druhom polčase sa nám zastavila hra v útoku, z toho potom pramenili chyby, ktoré Iuventa dokázala potrestať.“

Michalovce 15. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce zvíťazili nad HC DAC Dunajská Streda 23:20 v prvom finálovom zápase play off. V sérii hranej na dva víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. O zisku slovenského titulu môžu rozhodnúť v druhom stretnutí, ktoré je na programe 18. mája v Dunajskej Strede.Úvod zápasu bol gólovo vyrovnaný, no Michalovčanky postupne odskočili súperovi. Na rozdiel troch gólov prvýkrát zvýšila Trúnková (7:4), no hostky to nepoložilo a tie postupne otočili skóre prvého polčasu. Od stavu 10:8 zaznamenali sériu piatich gólov a do druhého dejstva si preniesli trojgólový náskok - 10:13.Hráčky Dunajskej Stredy však nádejné skóre nezúročili. Domácim vyšiel vstup do druhého polčasu a z 12:14 otočili na 16:14. To sa napokon ukázalo ako kľúčové. Od tohto momentu si už Michalovčanky nenechali vziať vedenie a hoci DAC viackrát znížil, vyrovnať sa mu už nepodarilo.