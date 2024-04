Iuventa myslí na finále, Kostka: V Lisabone chceme vyhrať

Európsky pohár ženy 2023/2024 - semifinále - odveta:



nedeľa 28. apríla o 16.00 SELČ



Sport Benfica Lisabon - MŠK Iuventa Michalovce



Rozhodujú: Ruud Geraets a Paul Geraets (Hol.)



/prvý zápas 28:30/

Michalovce 26. apríla (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce odcestovali do Portugalska s cieľom prebojovať sa do finále tretej najvýznamnejšej kontinentálnej pohárovej súťaže. V nedeľu nastúpia v Lisabone (16.00 SELČ) proti domácej Benfice na odvetu semifinále Európskeho pohára, z domáceho duelu majú dvojgólový náskok 30:28.uviedol kormidelník slovenského vicemajstra Peter Kostka podľa slovakhanball.sk. Ak sa Iuvente podarí postúpiť, bude prvý slovenský finalista niektorej z európskych pohárových súťaží hádzanárok po 26 rokoch.Kostka apeluje na hráčky, aby sa vyhli technickým chybám a hrali s rozumom. Od domácich očakáva nátlakovú hádzanú:Kouč Iuventy si nemyslí, že ich v Lisabone čaká "horúca" atmosféra.tvrdí Kostka.Obaja súperi mali počas týždňa ligové voľno. Michalovská výprava sa na dlhú cestu do Portugalska vydala vo štvrtok pred polnocou. V kádri absentuje brazílska krídelníčka Aline Isabel Biegerová (chýbajúce víza), ale po zranení sa vracia na rovnakom poste hrajúca Poľka Emilia Kowaliková. Iuventa stále nemôže počítať s dlhodobo zranenou spojkou Mariannou Paľovou-Rebičovou. O druhom finalistovi sa rozhodne už v sobotu večer, keď je na programe odveta španielskeho semifinále ATTICGO Bm Elche - Rocasa Gran Canaria (prvý zápas 26:24).