Iuventa odohrá prvý finálový zápas s Atleticom Guardes doma

Na snímke zľava Jessy Brulsová (Venlo), Emilia Kowaliková (Michalovce) počas odvety štvrťfinále Európskeho pohára EHF žien v hádzanej MŠK Iuventa Michalovce - Cabooter Fortes Venlo v nedeľu v Michalovciach 29. marca 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Michalovce 28. apríla (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce odohrajú prvý zápas finále Európskeho pohára EHF proti španielskemu tímu Atletico Guardes v domácom prostredí. Duel v Chemkostav Aréne sa uskutoční 16. alebo 17. mája, odveta v Španielsku je na programe o týždeň neskôr. Presné termíny a časy zápasov budú známe v najbližších dňoch.

Iuventa postúpila do finále EHF Európskeho pohára po tom, ako v semifinále vyradila turecké družstvo Bursa Büyüksehir BSK. Po prehre v prvom stretnutí 29:34 dokázala v odvete zvíťaziť 25:19.

Vzhľadom na termín finále EHF Európskeho pohára je jasné, že duel Iuventy v 5. kole nadstavbovej časti MOL ligy o majstra SR v Dunajskej Strede sa určite nebude hrať v sobotu 16. mája. Náhradný termín bude známy neskôr, informoval klub z Michaloviec na svojom webe.
