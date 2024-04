Iuventa odštartuje semifinále doma, Kostka: Benfica je favorit

Európsky pohár EHF 2023/2024 - semifinále - prvé zápasy:



nedeľa 21. apríla:



13.30 h Rocasa Gran Canaria - ATTICGO Bm Elche



17.00 h MŠK Iuventa Michalovce - Sport Benfica Lisabon



/rozhodujú: Alain Rauchs a Philippe Linster (Lux.)/



Michalovce 19. apríla (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce nastúpia v nedeľu vo svojej domovskej aréne na prvý duel semifinále Európskeho pohára EHF 2023/2024. V súboji s portugalským klubom Benfica Lisabon (17.00 h) si chcú vypracovať čo najlepšiu pozíciu pred budúcotýždňovou odvetou. Po roku sa tak opäť pokúsia preniknúť do finále tretej najvýznamnejšej kontinentálnej pohárovej súťaže.uviedol pre klubový web kouč Iuventy Peter Kostka. Lisabonský klub je líder portugalskej súťaže, v sezóne prehral zatiaľ len raz.Michalovčanky už majú na konte dve tohtosezónne trofeje (MOL liga, Slovenský pohár)." dodal Kostka.Slovenský vicemajster prešiel v EP v domácich dvojzápasoch cez ŽRK Borac Banja Luka z Bosny a Hercegoviny (45:18, 36:14), kosovský KHF Istogu (43:18, 47:18) a potom vyradil už klasickým pohárovým systémom doma - vonku slovinský ŽRK Mlinotest Ajdovščina (31:22, 32:26) i holandský Cabooter HandbaL Venlo (30:18, 27:25). Benfica sa dostala do semifinále so siedmimi víťazstvami a jednou tesnou prehrou, ktorú utrpela v doma od gréckeho AESH Pylea Solún v odvete osemfinále, ale z prvého duelu mala k dobru 18-gólový náskok. Svojich súperov však Lisabončanky vyradili s prehľadom - rakúsky Ferlach (41:29, 26:23), Neistin z Faerských ostrovov (34:27, 33:25), spomenutý Solún (44:26, 31:32) a turecký Armada Praxis Yalikavaspor (33:29, 30:23).Odveta sa bude hrať na budúci týždeň v nedeľu 28. apríla od 16.00 h v Lisabone. Postupujúci bude vo finále čeliť jednému zo španielskych klubov - Rocasa Gran Canaria alebo ATTICGO Bm Elche, pripomenul portál slovakhandball.sk.