Iuventa prehrala so Slaviou Praha 20:32 v zápase 11. kola

MOL liga - 11. kolo:



Házená Kynžvart - HK Hodonín 41:17 (15:7)



Najviac gólov: Königová a Božovičová po 7, Vávrová 5/4 - Vichová 5/2, Santosová 3, Krejčíková a Tomaškovičová po 2. Rozhodovali: Hladký, Kozler, 7 m hody: 4/4 - 3/2, vylúčené: 2:2, 253 divákov







DHC Plzeň - DHK Baník Most 19:26 (9:16)



Najviac gólov: P. Drozdová 5, L. Drozdová 4, Galušková 3 - Zachová 6/2, Stříšková, Smetková, Behenská po 4. Rozhodovali: Bareš, Háza, 7 m hody: 3/0 - 3/3, vylúčené: 4:3, ŽK: L. Drozdová (Plzeň), 235 divákov







MŠK Iuventa Michalovce - DHC Slavia Praha 20:32 (9:16)



Najviac gólov: Pejovičová, Biegerová, Miljaničová, Soskydová, Klučková po 3 - Holečková, Vostarková, Míšová po 6. Rozhodovali: Sabol a Daňo, 7 m hody: 3/2 - 3/2, vylúčené: 1:0, 400 divákov





Bratislava 28. decembra (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce prehrali v sobotnom zápase 11. kola MOL ligy so Slaviou Praha 20:32. Hosťky tak vyšli v záverečnom dueli tohto roka víťazne a zvládli priamy súboj o tretie miesto.Finalistky minulého ročníka Európskeho pohára (EP) prehrali tretíkrát v sezóne, no zároveň tretí raz v uplynulých štyroch dueloch. Od konca októbra vyhrali v lige len nad Hodonínom, no v novembri do tretieho kola EP cez bosniansky HŽRK Grude.