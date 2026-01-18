Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Iuventa prehrala v 13. kole na palubovke Slavie Praha 26:30

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Autor TASR
Praha 18. januára (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce podľahli v stretnutí 13. kola MOL ligy domácej Slavii Praha 26:30. Na palubovke českého družstva viedli zverenky Maroša Vikartovského po polčase 16:12, po prestávke však dokázal aktuálne piaty tím tabuľky vyrovnať a v záverečnej desaťminútovke sa ujal vedenia. Slovenský majster nenapravil domácu prehru s vedúcou Dunajskou Stredou z minulého kola a je na siedmom mieste.



MOL liga - 13. kolo:

DHC Slavia Praha - MŠK Iuventa Michalovce 30:26 (12:16)

najviac bodov: Holečková 8/2, Vostárková 7/4, Schreibmeierová 7 - Bačenková 5, Biegerová 4/3, Dvorščáková 4/1. Rozhodovali: Šlezingr a Špunar, vylúčené: 5:4, 420 divákov
.

