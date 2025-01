Iuventa prehrala v úvodnom osemfinále v Solúne 22:30

Európsky pohár EHF - ženy:



1. zápas osemfinále:



PAOK Solún - MŠK IUVENTA MICHALOVCE 30:22 (15:11)



Najviac gólov: Kerlidiová 7, Koukmisiová 6/6, Burattová Brocardová a Baraniková po 4 - Kowaliková 7, Kompaniietsová 4, Klučková 3. Rozhodcovia: Bošnjak, Marič (obaja BaH), vylúčenia: 4:5, 7m hody: 6/6 - 4/1

Solún 11. januára (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce prehrali v sobotu v úvodnom osemfinálovom zápase Európskeho pohára EHF na palubovke PAOK Solún 22:30. Odvetu proti gréckemu súperovi zvedú Michalovčanky budúcu sobotu o 17.30 h.Prvý polčas vyzeral pre Iuventu sľubnejšie, keďže po ňom strácala na domáce len štyri góly. PAOK však pokračoval v navyšovaní vedenia a priblížil sa k postupu do štvrťfinále, čo by preň bolo vyrovnanie historického maxima na európskej scéne. Medzi najlepšou osmičkou bol v EP len v sezóne 2020/21, keď nestačil na Malagu. Iuventa sa v uplynulom ročníku tejto súťaže dostala až do finále, v ktorom nestačila na španielsky tím z Elche.