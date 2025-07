Iuventa sa v Európskom pohári EHF predstaví až v 3. kole

3. kolo:



nasadení: CB Atlético Guardés (Šp.), MŠK Iuventa Michalovce (SR), Bursa Büyüksehir BSK (Tur.), Madeira Andebol SAD (Portug.), Haukar (Isl.), Házená Kynžvart (ČR), HC Gjorche Petrov - WHC AD Skopje (S.Mac.)

Michalovce 8. júla (TASR) - Slovenský ženský hádzanársky klub Iuventa Michalovce je v Európskom pohári EHF nasadený priamo v treťom kole. Zabezpečili mu to výsledky z predchádzajúcich troch sezón, v ktorých v tomto pohári nechýbal medzi štyrmi najlepšími. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnila EHF na svojej stránke. Slovensko bude v tomto pohári zastupovať aj HC DAC Dunajská Streda a HK Slovan Duslo Šaľa. Kým Dunajská Streda je v druhom kole medzi nasadenými tímami, Šalianky sú medzi nenasadenými a môžu tak očakávať ťažkého protivníka. Spolu s MŠK Iuventa je do tretieho kola nasadených ďalších šesť tímov, okrem iných aj český účastník MOL ligy Házená Kynžvart. V treťom kole si zahrá aj španielsky CB Atlético Guardés, islandský Haukar, turecký Bursa Büyüksehir BSK, portugalský Madeira Andebol SAD a severomacedónsky HC Gjorche Petrov - WHC AD Skopje.Žreb druhého kola je na programe o týždeň v utorok 15. júla v sídle EHF vo Viedni. Zápasy druhého kola sú na programe cez víkend 27. a 28. septembra, odvety o týždeň neskôr. Tretie kolo sa bude hrať v termíne 8.-9. novembra a 15-16. novembra.