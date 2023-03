Iuventa vypadla v semifinále Európskeho pohára EHF

semifinále Európskeho pohára EHF - odvetný zápas:



MŠK Iuventa Michalovce - Antalya Konyaalti BSK 33:27 (16:13)



Zostava Iuventy: Mendesová, Jablonská-Bobalová - Hansdottirová, Dvorščáková 3, Štefaniková, Dmytrenková 3, Popovcová 13, Kohučová, Borysevyčová, Wollingerová 4, Radovičová, Kompanijecová 6, Klučková 2, Krivokapičová 2 - najviac gólov Antalye: Aydinová 7, Sahinová 5, Ichnevová 4.



Rozhodovali: Schols (Hol.), Martens (Belg.), 7 m hody: 5/4 – 4/3, vylúčené: 4:5.



/prvý zápas: 24:31, do finále postúpila Antalya/

hlasy:



Peter Kostka, tréner Iuventy Michalovce: "Tak, ako sme sa cez druhé kolo Pohára EHF dostali úspešnou sedmičkou, tak nám teraz práve tá chýbala k tomu, aby sme sa mohli pobiť o finále v rozstrele. Kľúčový bol prvý polčas prvého zápasu. Sedemgólová strata sa proti takémuto súperovi veľmi ťažko dohaduje. Dnes sme sa dostali do zápasu a v úvode druhého polčasu sme zmazali náskok súpera. Potom sa nám zle odrazila jedna lopta, prehrali sme dva súboje a už sme len doťahovali. Boli sme blízko. Napriek všetkému som na dievčatá hrdý."



Martina Popovcová, krídelníčka Iuventy Michalovce: "V prvom rade chcem povedať, že je to veľká škoda. Mrzí nás to. Prehrať o jeden gól je veľká škoda, mohli sme ísť ďalej. Históriu sme síce písali tak či tak, no verím, že v budúcnosti sa dostaneme ešte ďalej. Každá z nás chcela odohrať čo najlepší zápas a myslím si, že sa nám to podarilo. Nebolo to o poslednej neúspešnej sedmičke. Zápas sme pokojne mohli vyhrať o viac gólov."

Michalovce 26. marca (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce sa neprebojovali do finále Európskeho pohára EHF. V nedeľňajšom odvetnom semifinálovom zápase zvíťazili doma nad Antalya Konyaalti BSK 33:27, nedokázali však zmazať sedemgólové manko z prvého duelu. Pred týždňom prehrali na tureckej pôde 24:31.Iuvente v dramatickom závere chýbal k zmazaniu straty iba jeden gól. Nepomohlo jej ani 13 gólov Martiny Popovcovej. Antalya narazí vo finále na španielsky klub CB Atletico Guardes.