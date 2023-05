Iuventa zdolala Dunajskú Stredu v rozstrele a vynútila si rozhodujúci

finále play off - druhý zápas (hrá sa na dve víťazstvá):



MŠK Iuventa Michalovce - HC DAC Dunajská Streda 24:24, 7:6 po 7 m rozstrele



Najviac gólov: Klučková 11/2, Kompaniecová 4, Wollingerová 3 - Sáriová 7/6, Desortová 5, Costová 3. Rozhodovali: Sivák, Haščík, TH: 3/2 - 7/6, vylúčené 3:2, ČK: 58. Soskydová (Mich.)



/stav série: 1:1/

zostávajúci program finálovej série:



rozhodujúci tretí zápas - nedeľa 21. mája o 18.00 h:



HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce

Michalovce 17. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce zvíťazili v druhom zápase finále play off o majstra SR nad HC DAC Dunajská Streda 25:24 po sedmičkovom rozstrele. Odvrátili tým hrozbu finálovej prehry a o majstrovi rozhodne tretí duel, ktorý je na programe v nedeľu 21. mája o 18.00 h v Dunajskej Strede.Hostky zvíťazili v prvom finálovom zápase presvedčivým 10-gólovým rozdielom (31:21). Do Michaloviec cestovali s cieľom ukončiť sériu a získať svoj historicky prvý titul. V prvom polčase boli až do stavu 11:11 vo vedení, pričom mali aj štvorgólový náskok (8:4). Iuventa však postupne prevzala iniciatívu a aj zásluhou viacerých úspešných zákrokov brankárky otočila skóre. Michalovčanky viedli v druhom dejstve 24:20, no hostky stiahli toto manko a o víťazovi napokon rozhodol sedmičkový rozstrel a jeho ôsma séria. Rajnohová v nej neuspela a o predĺžení finálovej série následne rozhodla Radovičová.