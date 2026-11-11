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Iuventa zdolala HK SK Cheb 35:26 v dueli 10. kola
V neúplnej tabuľke jej patrí druhé miesto.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce zvíťazili v stredajšom zápase Doprastav ligy na palubovke HK SK Cheb 35:26. V neúplnej tabuľke im patrí druhé miesto a na konte majú rovnaký počet bodov ako prvý DAC Dunajská Streda. Ten však odohral o dva zápasy menej. Ďalší slovenský zástupca HC Tatran Stupava remizoval v Olomouci 22:22 a pripísal si siedmy bod v sezóne.
Doprastav liga - 10. kolo:
HK SK Cheb – MŠK Iuventa Michalovce 26:35 (11:18)
najviac gólov: Kapusniaková 6, Vávrová 5/2, Michalcová 4 -Biegerová 6/3, Kolodjuková a Lukáčová po 5. Rozhodovali: Beňuš a Uhlíř, vylúčené: 4:3, 113 divákov.
DHK Zora Olomouc – HC Tatran Stupava 22:22 (12:10)
najviac gólov: Vasiljevová 5, Možíšová 4, Štipčáková 3/1 - Karkušová 5/1, Gregušová 4, Komíneková, Labudová a Hajašová po 3. Rozhodovali: Blanár a Petruška, vylúčené: 2:3, 258 divákov.
DHC Sokol Poruba – DHK Baník Most 20:19 (6:12)
najviac gólov: Mucková 5, Rajová 4/1, Farářová 3/1 - Šustáčková 7/4, Stříšková a Vujnovičová po 3. Rozhodovali: Fiala a Paululik, vylúčené: 3:5, 200 divákov.
HK SK Cheb – MŠK Iuventa Michalovce 26:35 (11:18)
najviac gólov: Kapusniaková 6, Vávrová 5/2, Michalcová 4 -Biegerová 6/3, Kolodjuková a Lukáčová po 5. Rozhodovali: Beňuš a Uhlíř, vylúčené: 4:3, 113 divákov.
DHK Zora Olomouc – HC Tatran Stupava 22:22 (12:10)
najviac gólov: Vasiljevová 5, Možíšová 4, Štipčáková 3/1 - Karkušová 5/1, Gregušová 4, Komíneková, Labudová a Hajašová po 3. Rozhodovali: Blanár a Petruška, vylúčené: 2:3, 258 divákov.
DHC Sokol Poruba – DHK Baník Most 20:19 (6:12)
najviac gólov: Mucková 5, Rajová 4/1, Farářová 3/1 - Šustáčková 7/4, Stříšková a Vujnovičová po 3. Rozhodovali: Fiala a Paululik, vylúčené: 3:5, 200 divákov.