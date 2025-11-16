Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
16. november 2025
Iuventa zdolala Quintus aj v odvete a postúpila do osemfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Iuventa v odvete rozhodla o svojom víťazstve prakticky už v prvom polčase, ktorý vyhrala o desať gólov.

Autor TASR
Michalovce 16. novembra (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce postúpili do osemfinále Európskeho pohára EHF. V nedeľnej odvete 3. kola zdolali holandský tím H.V. Quintus suverénne 41:17 a nadviazali tak na sobotný triumf 38:33. Oba duely sa po dohode klubov hrali v Michalovciach.

Iuventa v odvete rozhodla o svojom víťazstve prakticky už v prvom polčase, ktorý vyhrala o desať gólov. Strelecky sa najviac darilo Alene Dvorščákovej, autorke šiestich presných zásahov.



3. kolo Európskeho pohára EHF - ženy

odveta:

MŠK Iuventa Michalovce - H.V. Quintus 41:17 (17:7)

Najviac gólov: Dvorščáková 6, Kowaliková, Soskydová a Frelierová po 5 - Hueleová 3. Rozhodovali: Laron a Lindenbaum (obaja Izr.), 7m hody: 8/7 - 3/1, vylúčené: 3:6, ČK: 11. Sabovová - 54. Müllerová, 410 divákov

/prvý zápas: 38:33, Iuventa postúpila do osemfinále/
.

