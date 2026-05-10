Iuventa zdolala Šaľu 30:21 a zaistila si 16. titul majstra
Autor TASR
Michalovce 10. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce sa stali šestnástykrát majsterkami Slovenska. V nedeľňajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti zdolali Duslo Šaľa 30:21 a pred záverečným zápasom v Dunajskej Strede majú na čele skupiny o titul nedostihnuteľný štvorbodový náskok.
Michalovčanky uzavrú účinkovanie v domácej súťaži 16. mája. O deň na to odohrajú na domácej palubovke prvý finálový zápas Európskeho pohára EHF proti španielskemu tímu Guardes.
MOL liga - nadstavbová časť o majstra SR - 4. kolo:
MŠK Iuventa Michalovce - Duslo Šaľa 30:21 (13:7)
Najviac gólov: Soskydová 6, Bačenková a Popovcová po 4 - Vargová a Bujnochová po 5. Rozhodcovia: Palovčák, Richvalský, TH: 8/6 - 4/4, vylúčené: 5:3.
Prehľad majsteriek SR v ére samostatnosti:
1993/94: Jaspol Partizánske
1994/95: Slovan Duslo Šaľa
1995/96: Slovan Duslo Šaľa
1996/97: Slovan Duslo Šaľa
1997/98: Slovan Duslo Šaľa
1998/99: HC SCP B. Bystrica
1999/00: Slovan Duslo Šaľa
2000/01: Slovan Duslo Šaľa
2001/02: Slovan Duslo Šaľa
2002/03: ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce
2003/04: Slovan Duslo Šaľa
2004/05: Slovan Duslo Šaľa
2005/06: Iuventa Michalovce
2006/07: Iuventa Michalovce
2007/08: ŠKP Bratislava
2008/09: ŠKP Bratislava
2009/10: ŠKP Bratislava
2010/11: Iuventa Michalovce
2011/12: Iuventa Michalovce
2012/13: Iuventa Michalovce
2013/14: Iuventa Michalovce
2014/15: Iuventa Michalovce
2015/16: Iuventa Michalovce
2016/17: Iuventa Michalovce
2017/18: Iuventa Michalovce
2018/19: Iuventa Michalovce
2019/20: bez víťaza (anulovaná sezóna pre pandémiu koronavírusu)
2020/21: MŠK Iuventa Michalovce
2021/22: MŠK Iuventa Michalovce
2022/23: HC DAC Dunajská Streda
2023/24: HC DAC Dunajská Streda
2024/25: MŠK Iuventa Michalovce
2025/26: MŠK Iuventa Michalovce
