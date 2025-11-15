Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. november 2025Meniny má Leopold
< sekcia Šport

Iuventa zdolala v prvom zápase 3. kola holandský H.V. Quintus 38:33

.
Na snímke trénerka Michaloviec Patrícia Wollingerová reaguje v prvom zápase 3. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej žien H.V. Quintus - MŠK Iuventa Michalovce v Michalovciach v sobotu 15. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Iuventu viedla v sobotnom zápase už doterajšia asistentka Patrícia Wollingerová.

Autor TASR
Michalovce 15. novembra (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce vstúpili úspešne do nového ročníka Európskeho pohára EHF. V prvom zápase 3. kola zdolali holandský H.V. Quintus 38:33. Odveta proti aktuálnemu lídrovi tamojšej súťaže je na programe už v nedeľu o 15.30 h. Slovenský šampión hostí oba duely.

Iuventu viedla v sobotnom zápase už doterajšia asistentka Patrícia Wollingerová. Vedenie sa totiž vo štvrtok po neuspokojivých výsledkoch rozlúčilo s Michalom Lukačínom. Holandský tím si pripísal vôbec prvú prehru v sezóne. V lige ešte v deviatich zápasoch neprehral a do 3. kola postúpil po dvoch triumfoch nad cyperskou Latsiou.



3. kolo Európskeho pohára EHF - ženy:

prvý zápas /hralo sa v Michalovciach/:

H.V. Quintus - MŠK IUVENTA MICHALOVCE 33:38 (13:17)

najviac gólov: Boetersová 8, De Raafová 6/3, Van Zundertová 5 - Bačenková 8, Soskydová 6, Popovcová a Kowaliková po 5. Rozhodovali: Laron a Lindenbaum (obaja Izrael), 7m: 5/3 - 5/3, vylúčené: 4:2, 460 divákov
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka