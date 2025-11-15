< sekcia Šport
Iuventa zdolala v prvom zápase 3. kola holandský H.V. Quintus 38:33
Iuventu viedla v sobotnom zápase už doterajšia asistentka Patrícia Wollingerová.
Autor TASR
Michalovce 15. novembra (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce vstúpili úspešne do nového ročníka Európskeho pohára EHF. V prvom zápase 3. kola zdolali holandský H.V. Quintus 38:33. Odveta proti aktuálnemu lídrovi tamojšej súťaže je na programe už v nedeľu o 15.30 h. Slovenský šampión hostí oba duely.
Iuventu viedla v sobotnom zápase už doterajšia asistentka Patrícia Wollingerová. Vedenie sa totiž vo štvrtok po neuspokojivých výsledkoch rozlúčilo s Michalom Lukačínom. Holandský tím si pripísal vôbec prvú prehru v sezóne. V lige ešte v deviatich zápasoch neprehral a do 3. kola postúpil po dvoch triumfoch nad cyperskou Latsiou.
3. kolo Európskeho pohára EHF - ženy:
prvý zápas /hralo sa v Michalovciach/:
H.V. Quintus - MŠK IUVENTA MICHALOVCE 33:38 (13:17)
najviac gólov: Boetersová 8, De Raafová 6/3, Van Zundertová 5 - Bačenková 8, Soskydová 6, Popovcová a Kowaliková po 5. Rozhodovali: Laron a Lindenbaum (obaja Izrael), 7m: 5/3 - 5/3, vylúčené: 4:2, 460 divákov
