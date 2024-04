Iuventa zvíťazila nad Benficou 30:28 v prvom semifinále

Semifinále Európskeho pohára EHF, prvý zápas:



MŠK Iuventa Michalovce - Benfica Lisabon 30:28 (14:11)



zostava a góly Michaloviec: Almeidová, Yablonská-Bobalová - Habánková a Kompaniecová po 7, Popovcová a Klučková po 5, Wollingerová 4, Bačenková a Krivokapičová 1, Radovičová, Dvorščáková, Pejovičová, Dorszová, Soskydová, Kohuchová, Biegerová, najviac gólov Lisabonu: Borščenková 7, Rodriguesová, Silvová a Sequeirová po 4. Rozhodovali: Rauchs, Linster (obaja Lux.), TH: 4/2 - 4/4, vylúčené: 4:3, ŽK: 2:1.



ďalší výsledok 1. semifinále EP EHF:



Gran Canaria - Elche Mustang 24:26 (12:11)

Michalovce 21. apríla (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce zvíťazili v prvom semifinálovom zápase Európskeho pohára EHF nad Benficou Lisabon 30:28. Odveta je na programe o týždeň v nedeľu 28. apríla o 16.00 h v portugalskej metropole. Úspešnejší z tejto dvojice sa vo finále tretej najvýznamnejšej kontinentálnej pohárovej súťaže stretne s víťazom dvojzápasu medzi španielskymi tímami Gran Canaria a Elche Mustang. V prvom stretnutí zvíťazili hráčky Elche 26:24.Michalovčankám vyšiel úvod zápasu, keď sa dostali do vedenia 3:1. Napokon počas celého zápasu nemuseli ani raz doťahovať súperove manko. V prvom dejstve viackrát viedli o dva góly, ale Benfica vyrovnala na 7:7 a aj na 9:9 a tréner Peter Kostka zareagoval oddychovým časom. Po ňom domáce hráčky prvýkrát v zápase odskočili na rozdiel troch gólov (12:9) a napokon si trojgólový rozdiel preniesli do druhého polčasu.Aj v ňom si udržiavali gólový odstup od súperiek, ktoré neustále doťahovali. Michalovčanky viackrát viedli aj o štyri góly, no hráčky Lisabonu v závere stiahli na konečný dvojgólový rozdiel.