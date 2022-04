Iuventu povedie tréner Kostka, športovou riaditeľkou bude Aspriduová

Michalovce 19. apríla (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce povedie od sezóny 2022/2023 hlavný tréner Peter Kostka. Vo funkcii vystrieda Jána Beňadika, ktorý bol zároveň aj športový riaditeľ klubu. V tejto pozícii ho nahradí bývalá hráčka Češka Helena Aspriduová rod. Ryšánková.



Beňadik prišiel do michalovského klubu pred sezónou 2018/2019, v ktorej sa stal športovým riaditeľom. Družstvo v nej získalo treble, keď triumfovalo v MOL lige, slovenskej extralige a aj v Slovenskom pohári. V novembri 2020 sa stal hlavným trénerom Iuventy a doviedol ho k 13. slovenskému titulu a 2. miestu v MOL lige. V oboch funkciách pokračoval aj v prebiehajúcom ročníku 2021/2022, v ktorej má klub šancu na ďalšie treble. "Hlavný dôvod ukončenia spolupráce je, že Ján je už štyri roky mimo svojej rodiny a uvedomujeme si, že je náročné takto dlhodobo fungovať. Rozumieme tomu a tak sme sa rozhodli, že na jeho funkcie budeme hľadať nových kandidátov," uviedol prezident Iuventy Michalovce Patrik Sabov.



Zmenou na poste športového riaditeľa nastala v klube historická chvíľa, keďže na tejto pozícii bude prvýkrát v histórii pôsobiť žena. "Helena Aspriduová má veľké skúsenosti z pôsobenia v Česku, Rumunsku a Francúzsku. Vzala si nejaký čas na rozmyslenie a som rád, že napokon prijala našu ponuku. Aj vzdelanie, ktoré má, ju predurčuje k tejto pozícii," poznamenal Sabov.



Prezident klubu priznal, že v trénerskej otázke zvažovali aj možnosť angažovať zahraničného trénera, ale napokon sa rozhodli zotrvať na slovenskej ceste. "Peter Kostka je známy z ŠKP Bratislava, ale aj z pôsobenia pri kadetskej a juniorskej reprezentácii. V súčasnosti pôsobí v mužskom klube TJ Sokol Nové Veselí. Rozhodli sme sa pre jeho angažovanie po rozhovore s ním, ktorý sa uskutočnil v priestoroch nášho klubu. Vízie, ktoré máme pre cestu, ktorou by sa mal náš klub uberať, rovnaké a to rozhodlo. Chceme, aby všetko vychádzalo z mládeže a aj preto sme sa rozhodli na dôležité posty trénera a športovej riaditeľky práve Petra Kostku a Helenu Aspriduovú," povedal Sabov.



Dvadsaťdeväťročná Aspriduová má za sebou dve účasti na ME a jednu na MS a do nového pôsobiska prišla s cieľom splatiť dôveru, ktorú doň klub vložil už v minulosti. "Vnímam to ako veľkú výzvu. Som si vedomá, že je to obrovská šanca. V mojom rozhodovaní hrala rolu aj rodina, no cítim, že som klubu nebola schopná splatiť to, pre čo som ako hráčka prišla. Neodviedla som to, čo obe strany očakávali a nerada odchádzam od nedokončenej práce. Preto sa pokúsim splatiť dôveru nie ako hráčka, ale už na inej pozícii," povedala Aspriduová.



Iuventa nechce ustúpiť z pozícií a naďalej má ambíciu patriť k absolútnej špičke na Slovensku a v Česku. Tím však po sezóne 2021/2022 čaká prestavba, keďže na odchode sú opory Nikoleta Trúnková, Ivana Godečová, Marianna Rebičová, Adriana Holejová, i Vladimíra Bajčiová. "Chceme zapracovať mladé hráčky, aby sa presadili do tímu a získali zaujímavé zahraničné angažmány," poznamenal Sabov, ktorý priznal aj snahu o posilnenie tímu.